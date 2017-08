Artiklen: Her er det værste og bedste tidspunkt at flyve på

Forsinkelser og aflysninger er en ærgerlig start på flyturen for mange danskere, men nogle dage og tidspunkter har faktisk langt større risiko for at byde på forsinkelser end andre. En ny analyse af danske flyforsinkelser fra AirHelp viser, at fredage og aftener er de dårligste rejsetidspunkter, mens tirsdag er den ugedag med færrest forsinkelser.

Hvis du skal med flyet fra Danmark og ud i verden og gerne vil undgå irriterende forsinkelser, så er fredag aften et rigtig dårligt tidspunkt at tage afsted på.

Fredag er nemlig den dag på ugen, hvor der er størst risiko for, at dit fly kommer forsinket frem til destinationen. Samtidig er aftener fra kl 22.00 og frem til næste morgen kl. 5.59 det tidspunkt på døgnet, hvor flest fly fra Danmark bliver forsinket. Det viser en analyse af flydata foretaget af onlinetjenesten AirHelp, der hjælper rejsende med at få kompensation fra deres flyselskab.

AirHelp har analyseret alle afgange fra danske lufthavne i 2017, og her er hver femte (19,5 pct.) afgang om fredagen forsinket ved ankomsten med mindst 15 minutter. Ser man på selve rejsetidspunktet for alle ugens dage, så er knap hver fjerde (22,7 pct.) af alle flyafgange om aftenen efter kl. 22.00 forsinkede.

"Det er en rigtig god ide at overveje, hvornår på ugen og dagen man flyver. Om fredagen er flyene som regel fyldt godt op både med folk på vej på ferie samt forretningsfolk på vej hjem. Jo flere passagerer der er med et fly, jo længere tid tager det at fylde og tømme, og dermed stiger risikoen for forsinkelser," forklarer Henrik Zillmer, der CEO og stifter af AirHelp.

Tirsdag er den bedste rejsedag

Hvis man vil løbe mindst risiko for forsinkelser, så er tirsdag den bedste dag at flyve på. Blot 13,3 pct. af alle tirsdagsafgange er nemlig forsinkede ved ankomsten. AirHelps analyse viser samtidig, at der er færre forsinkelser, jo tidligere på dagen man flyver. Morgenafgange i tidsrummet 6.00-12.00 er nemlig de mest præcise, med blot 12,5 pct. forsinkede afgange.

"Forsinkelser akkumuleres i løbet af dagen, og derfor er morgenfly ofte de bedste, mens risikoen for forsinkelser topper sent på aftenen. Vi kan dog se på vores tal, at der i sommerens højsæson var flest forsinkelser i tidsrummet mellem kl. 16.00-22.00, så det er værd at huske på, når man bestiller sommerferie," siger Henrik Zillmer.



Ret til kompensation

Hvis et fly bliver aflyst eller forsinket med mere end 3 timer, og forsinkelsen ikke skyldes såkaldte ekstraordinære omstændigheder som dårligt vejr, strejker i lufthavnen eller restriktioner fra flykontrollen, så kan man som passager have ret til at få kontant kompensation på op til 4.500 kroner.

Om Analysen:

AirHelps analyse baserer sig på 89.057 flyafgange fra danske lufthavne (København, Aalborg, Billund, Aarhus, Karup, Esbjerg, Sønderborg, Bornholm, Læsø og Roskilde) fra 1. januar 2017 til 28. juli 2017. Med forsinkede fly tæller fly, der ankommer til destinationens gate med en forsinkelse på minimum 15 minutter. Ankomst regnes fra når døren til gaten åbner og lukker passagererne ud.