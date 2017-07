Gode sikkerhedsråd, når du griller

Dansk Røde Kors har udsendt en række råd til, hvordan du behandler grillen og yder førstehjælp, hvis uheldet skulle ske. Gode råd til grillen Når du tænder op i grillen, er der seks ting, du skal tænke over: • Fortæl børnene, at grillen er tændt, og at den varm. Hold øje med grillen og hold kæledyrene væk fra den.

Når du sætter gang i grillen, er det ikke nok kun at have øje på, om købet bliver grillet på den rigtige måde. Det er også nødvendigt at tage højde for sikkerheden.

• Sørg for at grillen står på et fast og ikke-brandbart underlag.

• Tænd op med sprittabletter. Brug aldrig sprit, benzin eller lignende, da det kan give en eksplosionsagtig ild.

• Pas på løsthængende tøj og smykker, når du rækker ind over grillen, og brug redskaber med lange håndtag.

• Pas på brandfaren, når asken kasseres. Asken gløder i lang tid.

• Grav ikke engangsgrillen ned i sand, da den gør sandet så varmt, at det kan give forbrændinger længe efter.

Førstehjælp ved forbrænding

Hvis der alligevel skulle ske en ulykke, så er det vigtigt at yde førstehjælp til personen, der har brændt sig.

• En forbrænding kan være overfladisk eller dyb. Ved overfladiske forbrændinger er huden rød, varm, og der er smerter. Ved en dyb forbrænding er der blærer, der væsker, og huden kan være sort og væskende.

• Afkøl det forbrændte område så hurtigt som muligt og i mindst ti minutter med køligt vand. Fjern løstsiddende tøj og smykker. Hvis tøjet sidder fast, skal du lade det blive og afkøle uden på tøjet.

• Ring 1-1-2, hvis det er en dyb forbrænding, der er større end personens arm. Eller hvis forbrændingen er hele vejen rundt om kropsdelen. Ring også 1-1-2, hvis personen er bevidsthedspåvirket eller har vejrtrækningsbesvær.

• Ved en mindre forbrænding skal du kontakte læge eller skadestue, efter du har kølet forbrændingen, hvis blærerne er større end en femkrone, eller forbrændingen er sort og væskende.



Tag på førstehjælpskursus

Det bedste, du kan gøre for at være helt skarp på førstehjælpen, er at tage et kursus. Røde Kors tilbyder kurser i hele landet af varierende længde, så du altid kan finde et, der passer lige til dig og din families behov.

Du kan læse mere på Røde Kors’ hjemmeside.