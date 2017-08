"Nogle forældre tror måske stadig, at børnene er dækket af skolerne, men sådan er det altså ikke, fortæller Jimmy Andersen, som er Topdanmarks salgschef for Vestegnen.

Er børnenes forsikring klar til skolestart?

Sommerferien lakker mod enden, og det er igen tid til at pakke skoletasken, smøre madpakken og tjekke forsikringen. De første måneder efter skolestart er nemlig tiden, hvor flest børn kommer til skade i forbindelse med leg eller ved fald, viser tal fra Topdanmark.

Hvad end frikvarteret byder på boldspil, rutsjebaner eller fidget spinners, når de danske skoleelever vender tilbage efter sommerferien, er det en god ide, at dobbelttjekke podernes forsikring inden første skoledag. De seneste tal over børneulykker fra forsikringsselskabet Topdanmark viser nemlig, at antallet af børneulykker stiger ved skolestart.

”De fleste børneulykker sker, når sommerferien slutter og børnene kommer tilbage til kammeraterne og leg i skolegården. Det er her vi ser flest anmeldte skader. Og selvom mange forældre husker at forsikre deres børn, så skønner vi, at ca. 40-50 % af danske børn ikke er ulykkesforsikret,” fortæller Jimmy Andersen, som er Topdanmarks salgschef for Vestegnen.

Hvis skaden er sket

En børneulykkesforsikring sikrer barnet døgnet rundt, både ved transport til og fra skole og ved leg i gården eller sport i fritiden. Det betyder fx at forsikringen dækker, hvis barnets briller går i stykker under leg eller ved tandskader, som potentielt giver mén længe efter at barnet er udtrådt af skoletandplejen.

”Nogle forældre tror, at deres barn er dækket under deres egen ulykkesforsikring, men sådan forholder det sig ikke. Barnet skal have sin egen forsikring. Uden den kan det blive en dyr affære, hvis enten brillerne eller en fortand tager skade under leg,” siger Jimmy Andersen.

At tand- og brilleskader ligger højt på listen over anmeldte skader hænger bl.a. sammen med, at fald-/snubleskader og leg står for over 50 % af de anmeldte børneulykker.

”Vi ser især, at børneulykker anmeldes for børn i aldersgruppen fra 6-9 år, der snubler eller leger vildt. Og det er helt normalt for aldersgruppen, men derfor er det om muligt endnu vigtigere at sørge for, at forsikringen også er klar til skolestart, hvor risikoen for ulykker stiger,” forklarer Jimmy Andersen.

Skolen dækker ikke

Selvom ulykken skulle ske på skolens matrikel, er det ikke skolen, som har ansvaret. Siden 2012 har skoler og daginstitutioner kun været ansvarlige for at forsikre ulykker, som sker, hvis inventaret er misligholdt, eller hvis de ansatte ikke overholder deres tilsynspligt.

”Nogle forældre tror måske stadig, at børnene er dækket af skolerne, men sådan er det altså ikke. Derfor er det en god ide at få købt en ulykkesforsikring her til skolestart, hvis man ikke har en i forvejen. Forsikringen kan nemlig også give kompensation, hvis barnet får men efter en ulykke,” siger Jimmy Andersen.

Børneulykker 3-17 år. Hyppigste skadesanmeldelser og årsag i 2016

1. Fald-/snubleskader

2. Leg

3. Slag/klem

4. Fodbold

5. Cykel

Kilde: Topdanmark