Energiselskab udvikler unge-site om forsikringer

Mange unge har ikke en forsikring med sig, når de flytter hjemmefra. Det viser en undersøgelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Nu lancerer Energiselskabet OK, som også udbyder mobil og forsikringer, et online-univers, der skal appellere til den unge målgruppe.

Unge føler sig værdsat

En af de medarbejdere, der har været med i idéudviklingsfasen, er Daniel Pedersen. Han skal inden længe i gang med at studere cand.merc i innovation og forretningsudvikling og er lige nu tilknyttet OK's onlineafdeling som studentermedarbejder.

- Det var en virkelig interessant og lærerig proces at være med i, siger Daniel Pedersen og fortsætter:

- Man føler sig værdsat, når man som ung studentermedarbejder kan få lov til at være så stor en del af udviklingen af forretningen og efterfølgende præsentere det foran ledergruppen. Det er stort, at en del af vores input nu munder ud i et produkt.

Malene Lastein er også tilknyttet OK som studentermedarbejder. Hun har stået model i OK Ung-projektet. På den måde bliver OK's unge også brugt som 'ansigtet udadtil'.

- Jeg blev spurgt, og det ville jeg gerne, selvom det jo også er lidt skørt og grænseoverskridende, at jeg nu er på forsiden af hjemmesiden for OK Ung. Men jeg har det nu helt tiptop over at skulle repræsentere OK og synes, det er vildt spændende at være i en virksomhed, hvor man involverer sådan nogle som mig, selvom vi kun er her et par gange om ugen, siger Malene Lastein.