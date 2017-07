Dyreorganisation advarer: Undgå turistdyr på ferien

- Det handler helt grundlæggende om at undgå de traditionelle oplevelser som eksempelvis elefantridning, da elefanterne typisk er blevet trænet efter metoder, hvor smerte eller andre former for traumer har indgået, pointerer Nina Ortmann-Brask.

Men trods Dyrenes Beskyttelse og NEIs arbejde for at ændre træningsformen af turistelefanter, så råder Nina Ortmann-Brask, zoolog hos Dyrenes Beskyttelse og projektansat ved National Elephant Institute, stadig sommerens rejselystne til at undgå turistdyr på ferien:

Den nye træningsform kaldes for 'positiv træning' og er et nyt led i Dyrenes Beskyttelses og NEIs samarbejde for at højne de thailandske elefanters velfærd.

Derfor er Dyrenes Beskyttelse gået i samarbejde med National Elephant Institute i Thailand for at introducere en ny træningsmetode af elefanter, der vil kunne øge velfærden markant for de store dyr, skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Du kan også hjælpe turistelefanten

Hvis elefanter eller andre eksotiske dyr står bundet alene eller bæres rundt helt døsige, så undgå helt at have kontakt med dyrene.

Som turist har man også et ansvar for, hvad man vælger at støtte på sin ferie. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man som turist vælger at tage ansvar og herved undgår kontakt med eksotiske dyr på ferien.

Det støtter Nina Ortmann-Brask op om, da især turistelefanterne i Thailand undergår en barsk traditionel træning for, at mahoutter kan få dem til eksempelvis at bære rundt på turister eller udføre tricks.

- Den traditionelle træningsmetode går helt enkelt ud på at fratage elefanten alle dens friheder for at nedbryde den og få den til at adlyde en elefanttræner, som også kaldes en mahout. Træningen foregår ved, at en elefantkalv på cirka 3 år tages fra sin mor og over flere døgn udsultes, udmattes og tortureres, så den til sidst ikke kæmper imod. En mahout vil så begynde at bygge elefanten op igen, så den danner bånd til netop ham. Den her metode, mener man, traumatiserer elefanterne så meget, at de bliver potentielt ustabile dyr, der kun kan omgås med våben som bullhooks og knive," forklarer Nina Ortmann-Brask.