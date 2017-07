Der er hjælp at hente med at huske at beskytte sig mod solens stråler.

Du kan få hjælp til at passe på solen

Glemmer du at smørre dig med solcreme eller smække en hat på hovedet, når solen bager ned over dig et solrigt og varmt feriested, så er der hjælp at hente. Det fortæller Trygfonden.

Sammen med Kræftens Bekæmpelse har Trygfonden nemlig lanceret en kampagne, "Help a Dane", som betyder, at lokale i Thailand, Spanien, Grækenland, Frankrig og Italien står klar med hjælp. Gennem tv-indslag i de pågældende lande er det lykkedes at mobilisere lokale frivillige.

Kampagnen ’Help a Dane’, er dels en reminder til udlandet om, at danskerne kommer på besøg, og dels er en fortælling til danskerne om, at udlandet står klar til at hjælpe dem, der glemmer at tænke på solbeskyttelse, når de tager på solferie.

- Vi håber, at ’Help a Dane’ husker danskerne på at solbeskytte sig på solferien, og at de lokale kan hjælpe til på solferiedestinationerne med gode tips og tricks til en solsikker sommerferie,” siger Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Den humoristiske ’Help a Dane’-kampagne har en alvorlig baggrund. Danmark er nemlig et af de lande i verden, hvor flest rammes af modermærkekræft. En del af forklaringen på det høje antal modermærkekræfttilfælde er, at vi elsker at rejse ned til varmen, når vi har ferie. Rigtig mange vender hjem fra ferien med en solskoldning, fordi vi glemmer at lære af de lokale, derfor eksempel holder siesta midt på dagen, når solen er stærkest. Tal fra en ny rapport om danskernes solvaner i deres sommerferie viser eksempelvis, at kun 23 % ofte eller altid søgte skygge midt på dagen på deres solferie, og kun 9 % altid eller ofte brugte en bredskygget hat midt på dagen.

- Hvis vi bliver bedre til at solbeskytte os på solferien, vil færre opleve solskoldninger, og det vil på lang sigt kunne reducere andelen af danskere, der rammes af modermærkekræft”, siger Mette Meldgaard, der er programchef i TrygFonden.