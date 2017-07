Det skal du være opmærksom på, når du køber SUP-board

Der findes mange forskellige boards til stand up paddle (SUP) på markedet - både oppustelige og hårde. Som nybegynder vil et oppusteligt være at foretrække. Det er let at pakke væk, nemmere at transportere og billigere i indkøb. Desuden er de mere modstandsdygtige over for stød og slag.

Når du går ud og køber et SUP-board skal du tjekke boardets længe, bredde og bæreevne. Boards måles i fod og tommer. Et godt begynderbræt skal være mindst tre meter langt (9,6 fod) og mindst 31 tommer i bredden (80 centimeter).

Samtidig skal du være opmærksom på, at de vægtangivelser, der opgives under bæreevne nogle gange er i underkanten, så vælg et board med stor bæreevne.

Skal du bruge boardet til at sejle på langfart, er det en god ide, at en taske kan spændes fast på Sup'en. SUP-boardets form er også vigtig. En spidsere forende giver et bedre glid igennem vandet. Er der tale om et oppusteligt board skal du sikre dig, at det har en dobbeltvæg. Ellers bliver boardet ikke stift nok, når du står på det.

Mange SUP-boards sælges i dag som en pakkeløsning, hvor du får board, leash, pumpe, taske, lidt reparationsgrej og paddle med. Ofte kan man med fordel udskifte paddlen, hvis den er i den billige ende. De fleste paddles kan i øvrigt indstilles i højden, så de passer til flere brugere.