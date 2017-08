8 tegn på, at dit barn har brug for briller

1. Blinker megetHvis dit barn blinker meget, kan det være tegn på, at det har problemer med synet. De mange blink gør barnets øjne let bliver irriterede, og barnet skal derfor bruge ekstra mange kræfter på at fokusere og se klart.2. Kniber øjnene sammen eller skelerLæg mærke til, om dit barn kniber øjnene sammen for at se ting på afstand, eller om det skeler og dermed har svært ved at styre og koordinere sine øjne. Man opdager bedst skelen ved at to øjne, der normalt ser i samme retning mod et mål, pludselig ser i to forskellige retninger.3. Gnider øjneHvis dit barn har røde, irriterede øjne og flere gange om dagen gnider sig i øjnene, kan det skyldes synsproblemer.4. Holder hovedet på skråHar dit barn tendens til at holde hovedet på skrå eller drejer hovedet, når det skal fokusere? Det kan være tegn på, at dit barn bruger det ene øje mere end det andet for at se tydeligere.5 Sidder tæt på tv eller computerLæg mærke til om dit barn sidder påfaldende tæt på TV-skærmen eller holder bøger og iPad helt op til ansigtet for bedre at kunne se, da det er de første tegn på, at det kan være relevant at få tjekket synet.6. Har svært ved at koncentrere sigHvis dit barn skal bruge kræfter på at fokusere for at se optimalt, bliver det ekstra træt og mister derfor hurtigt koncentrationen, hvilket smitter af på lysten til at læse og lave lektier. Det kan også være, at dit barn bevæger hovedet, når det læser en tekst eller peger med fingrene på bogstaverne eller fortæller, at bogstaverne flyder ud.7. Problemer med motorikkenSyn og motorik er tæt forbundet, så hvis synet halter, vil dit barn også have svært ved at koordinere sine bevægelser. Det kan give sig til udtryk ved, at det f.eks. spilder, når det spiser og drikker, snubler og går ind i ting eller har problemer med at gribe en bold og slå koldbøtter. Som regel bliver det også hurtigt svimmel eller køresyg.8. Har hovedpine og er trætHovedpine er et meget klassisk symptom på synsproblemer. Muskulaturen i og omkring øjnene spænder mere, når dit barn anstrenger sig for at se, og derfor kan der opstå hovedpine. Du skal også holde øje med, om dit barn generelt virker træt og uoplagt i sammenlignet med andre børnKilde: Optikerforeningen