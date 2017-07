Pas på træthed bag rattet på ferien

- Otte timers uafbrudt kørsel fordobler risikoen for en ulykke, så det er afgørende at være opmærksom på træthedstegn, når man for eksempel kører på ferie. I en undersøgelse, som vi gennemførte sidste år, siger flere end hver 8. danske bilist, at de har været ved at falde i søvn bag rattet. Så træthed under kørslen er et problem, mange kender til, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik og FDM flere bilister til at holde en pause, når trætheden melder sig.

Alt for mange danskere har været ved at falde i søvn, mens de kørte bil.

Undgå træthed bag rattet

Du kan forebygge farlige situationer ved at være udhvilet, når køreturen starter, holde hyppige pauser og undlade at køre sent på natten eller meget tidligt om morgenen.

- Kører man bil, selv om man er træt, svarer det til at køre alkoholpåvirket. Vi ved, at træthed, og den uopmærksomhed der følger med, hvert år er medvirkende årsag til mange ulykker. Derfor er det vigtigt, at man er udhvilet, inden man kører og sørge for at holde pauser undervejs. Er man flere i bilen, kan man også med fordel skiftes til at køre, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Hvis du begynder at føle dig træt, mens du sidder bag rattet, må du altså ikke ignorere det og tro, at du kan overvinde trætheden.

Det kan blive fatalt, for du ved ikke, hvornår dine øjne falder i, og du kan have været uopmærksom i længere tid inden øjnene lukker. Det hjælper ikke at skrue op for radioen, åbne vinduerne eller synge en sang.

Det eneste, der effektivt hjælper mod akut træthed er en power nap på 15 til 20 minutter, så du kan køre den sidste del af turen på en forsvarlig måde. Stop i god tid inden du er i risikozonen for at falde i søvn.