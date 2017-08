Zerzghi Zenawi i job hos Finn L. & Davidsen

Zerzghi Zenawi (tv) og Michael Sørensen er blevet et godt makkerpar i VVS-firmaet Finn L. & Davidsen.

Faxe - 28. august 2017 kl. 10:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev-virksomheden Finn L. & Davidsen har stærkt fokus på at hjælpe nytilkomne borgere i job.

Jobcenter Faxe og Finn L. & Davidsen har i flere år haft et tæt samarbejde om at skabe nye muligheder for tre unge mænd fra Eritrea, nemlig Filmon Ambasjer, Samuel Yohannes og Zerzghi Zenawi ankom til Faxe i foråret 2015.

I begyndelsen af 2016 kom de tre mænd i 13 ugers praktik og nu halvandet år senere er de blevet en integreret del af virksomheden og er blevet ansat som arbejdsmænd på ordinære vilkår.

Kollegaerne hos Finn L. & Davidsen har taget godt i mod Filmon, Samuel og Zerzghi. De forklarer gerne, hvordan en opgave skal løses en ekstra gang eller tilbyder et lift hjem fra julefrokosten. Kollegaerne fra Eritrea er med til at skabe værdi for virksomheden, da alle er enige om, at Finn L. & Davidsen er en arbejdsplads, hvor der er plads til alle der kan og vil uanset baggrund.

Zerzhgi, som er den ældste af de tre, har især klaret sig godt. Han har fuldført danskuddannelsen, har fået familiesammenføring med sin kone og tre børn og er den af de tre, der arbejder mest selvstændigt på pladsen. Muligvis fordi hans kollega, VVS-montør Michael Sørensen, har valgt at køre med Zerzhgi til og fra Dalby, hjælper ham gerne med at forstå forskellige breve eller hjælper ham med at forstå, hvordan det danske samfund er skruet sammen.

- Zerzghi startede med at være en almindelig kollega, men jeg opdagede hurtigt, at han var mere end det, siger Michael Sørensen.

- Min gode kammerat, Michael, hjælper mig med at løse hverdagens problemer. Det betyder alt for mig, siger Zerzghi Zenawi.

- Det er min overbevisning, at en mentor spiller en afgørende rolle for om integrationen kan lykkes. Når Michael frivilligt vælger at bruge sin fritid på at hjælpe, så betyder det, at Zerzghi hurtigere bliver en del af fællesskabet, siger Lasse Houengaard, der er ejer af Finn L. & Davidsen.

Jobcenterleder Vibeke Dyhr fortæller, at Faxe Kommune har et stærkt fokus på at hjælpe kommunens nytilkomne borgere i uddannelse eller arbejde.

- Vi har i 1. og 2. kvartal 2017 etableret 19 integrations-grunduddannelses-job. 10 er blevet selvforsørgende, syv har fået ordinære timer og 15 er ansat i løntilskud. Denne fremgang er resultatet af et stålsat fokus på varig beskæftigelse og et tæt samarbejde med virksomhederne, siger hun.