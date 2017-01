Se billedserie Beslagene skal sidde rigtigt. Og 12-årige Omar Hussein fra Syrien og Nimia Benjamin fra Congo vil gerne lære. Kjeld Folke Jørgensen giver gerne en hånd.17-årige Francois Mumbere i baggrunden er næsten selvkørende med skurbyggeriet.

Vintersysler bærer frugt til sommer

Faxe - 25. januar 2017 kl. 14:23 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mohamad Hussein var landmand ved Aleppo. I det varme klima i Syrien dyrkede han oliven, vandmelon, agurker og tomater - blandt andet.

Til sommer håber han at kunne høste ærter, jordbær og radiser i nyttehaven på Bækvej.

Det er derfor, han er i gang med hammer og søm i kælderen under seminariet på Søndergade. Sammen med »de modne mænd« fra Dansk Flygtningehjælps frivillighedsgruppe i Haslev er han i gang med at bygge et redskabsskur til den nyttehave, han lejer af Faxe Kommune.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med at arbejde med jorden i nyttehaven. Det sprog forstår jeg, siger Mohamad Hussein.

Det var ellers ikke så let som håbet, da et stykke brakjord på Bækvej ved Nordskovskolen sidste år blev gjort til nyttehaver for flygtninge.

- Jorden var dårlig. Der var kørt sten og grus derind i mange år, der var en kæmpe koloni af dræbersnegle og ukrudtet var ikke til at stoppe, fortæller Jens Erik Holm.

Han er en af de modne mænd, der guider og hjælper - men ikke står for selve byggeriet af redskabsskurene.

- Tanken er jo netop at dem, der har lejet en nyttehave også er dem, der skal bygge skurene. Så er der også noget reelt meningsfuldt at lave i løbet af vinteren, tilføjer han.

Med støtte fra lokale fonde - senest Præstø Brand - er det lykkedes at skrabe penge sammen til at købe materialer til tre nye redskabsskure foruden de to, der allerede står ved nyttehaverne på Bækvej.

Der er i alt ti nyttehave-parceller på grunden på Bækvej. Til påske er de tre nye redskabsskure klar, så spade, hakke og kultivator kan stå i læ mens frøene spirer.

Dette er en forkortet version af en artikel, der blev bragt i Dagbladet og Sjællandske mandag 23. januar. Du kan læse hele artiklen i vores e-avis her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy