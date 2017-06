Vild dans, skøre cykler og iskolde tæer

Glæden lyser ud af øjnene på de unge mennesker, imens de danser og synger i vildensky til rytmerne fra det ghanesiske trommeband »Akwaaba«, der betyder velkommen på stammesproget twi, som er et af de 46 lokalsprog i Ghana. Velkomsten gælder ikke mindst de 300 gæster fra alle oplandets specialgrundskoler, som er kommet for at slå sig løs sammen med Karise Efterskoles egne elever, der typisk er udviklingshæmmede og har diagnosen autisme.

- Det er første gang vi inviterer alle de andre specialskoler med. Det gør vi for at få en stor fed fest sammen, og for at vise de andre elever vores skole, så de kan opleve, hvad det vil sige at gå her, siger Jeppe Busk.