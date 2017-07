Politiet vil meget gerne høre fra folk, der kender til den sølvgrå Passat. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Vild biljagt i Faxe Ladeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild biljagt i Faxe Ladeplads

Faxe - 14. juli 2017 kl. 16:07 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere borgere i Faxe Ladeplads blev vidne til en heftig biljagt, da en sølvgrå VW Passat torsdag formiddag flygtede fra politiet med over 100 kilometer i timen.

Mads Justesen, der er politikommissær hos Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi var på patrulje i Faxe Ladeplads torsdag formiddag. Han spottede den gamle Passat på Hovedgaden og besluttede sig for at tage en sludder med føreren.

- Bilen var i rigtig dårlig stand, så jeg havde egentlig besluttet mig for at stoppe den, og da jeg så, at den hverken havde nummerplader på foran eller bagved, vendte jeg om og kørte efter ham, fortæller han.

Føreren af Passaten havde dog ingenlunde i sinde at tale med politiet, for han trådte sømmet i bund og ræsede ind mod byen.

Mads Justesen satte efter den sølvgrå Passat, men da de nåede til OK-tanken overfor SuperBrugsen, begyndte biljagten at blive for farlig. Passaten kørte nemlig ind på tankanlægget af Faxevej på så voldsom en måde, at det fik alarmlamperne til at lyse hos politikommissæren. Han fortsatte dog efter bilen op mod campingpladsen, men da de kom til Favrbyvej, besluttede Mads Justesen at indstille jagten.

- Han kørte voldsomt hasarderet, og på Favrbyvej nåede han i hvert fald op på 100 kilometer i timen. Der går det så stærkt, at jeg vælger at stå af, for det blev simpelthen for meget. I sådan nogle situationer, er det en personlig vurdering, og jeg vurderer, at det ikke er forsvarligt at fortsætte, siger Mads Justesen, der trods fuld udrykning aldrig kom helt tæt på flugtbilen.

Bilen er en sølvgrå VW Passat i en sedan-model og ifølge Mads Justesen er den omkring 15-20 år gammel og i meget dårlig stand. Politiet vil meget gerne høre fra folk, der kender til bilen og dens ejer, og de kan kontaktes på telefonnummer 114.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag den 14. juli og i Sjællandske Næstved Lørdag 15. juli.

Du kan købe adgang til at læse resten af dagens avis på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink