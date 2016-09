Sidste år havde LOF Haslev også et hold med til Stafet for Livet. Det sker igen i år, denne gang med flere deltagere, fortæller skoleleder Claus Kronborg (tv). Privatfoto Foto: LOF Haslev

Vil støtte og udbrede viden

Faxe - 10. september 2016 kl. 06:50 Af Rune Reggelsen Skjold

Blandt de mange deltagere, der begiver sig ud på ruten til årets Stafet for Livet, er en gruppe i blå trøjer med et karakteristisk logo i form af et træ med fugle.

De kommer fra Haslev LOF, der igen i år støtter Stafet for Livet.

I år er holdet på 28 deltagere, og det er flere end sidste år, oplyser skoleleder Claus Kronborg, der mener, at LOF's deltagelse er helt naturlig.

- LOF Haslev ønsker både at støtte og løbe denne stafet, gerne i forreste række, da vi meget gerne som oplysningsforbund vil være med til at udbrede viden og støtte den gode sag der handler om at bekæmpe kræft, siger Claus Kronborg.

LOF-holdet er ikke et lukket hold, og deltagerne ser gerne, at andre kommer og bakker op om den gode sag.

Stafet for Livet skydes i gang lørdag klokken 11 og slutter et døgn senere.

Stafet For Livet foregår et døgn for at symbolisere, at kræftpatienter kæmper mod kræften døgnet rundt.