Vidunderlig skønsang i slotshaven

Faxe - 19. juni 2017 kl. 14:53 Af Morten Overgaard

De fremmødte til årets Operagalla fik i den grad noget for pengene.

Ikke bare fik de noget af det bedste opera, landet har at byde på, de fik også mulighed for at komme helt tæt på de to solister.

Sopran Signe Asmussen valsede i sin lange kjole ned blandt publikum, hvor hun uden mikrofon gav en smagsprøve på sine unægtlige kvaliteter som sanger. Også basbaryton Jens Søndergaard tog springet ned blandt publikum, der kunne nyde de to solister akkompagneret af et veloplagt Ensemble Storstrøm.

- Det var en helt vidunderlig dag med god stemning og glade mennesker. Det er et af højdepunkterne på sæsonen, og så er det jo rigtig dejligt at have så mange glade mennesker i haven, siger overdirektør på Gisselfeld Kloster, Helene Danneskiold-Samsøe.

Årets koncert var den sjette i træk, og Helene Danneskiold-Samsøe har kun fået positive tilbagemeldinger for arrangementet, så hvis man er til musikalsk glæde i smukke omgivelser, så er det bare om at sætte kryds i kalenderen, når datoen for næste års koncert engang ligger fast.