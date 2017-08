Video og billeder: Masser af underholdning til Crazy Night

Der var underholdning så hatten - og kongekronen - passede, da Faxe by blev omdannet til Crazy Night fredag aften, hoppebord, rodeotyr, hoppebane, cirkus og bjørneshow med Sigurd Barrett, der i dagens anledning anførte sig kongekrone i forbindelse med forklaringen af, hvad enevælde er. Han kunne dog ikke dy sig for en kæk kommentar til debatten om Prins Henriks afslag på at lade sig begrave med dronningen - og her kunne også mor og far grine med.