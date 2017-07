Se billedserie Selvom Micheal Mørkøv (forrest) er i Tour de France-form, så måtte han overlade førstepladsen til Jonas Aaen.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Video og billeder: Cykelfest i særklasse

Faxe - 08. juli 2017 kl. 16:38 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opskriften var klar: Arranger et cykelløb på en rute, der indbyder til gaderæs, sørg for god musik, masser af øl og en grill fyldt med lækkerier, og tilsæt en verdensstjerne, der egentlig burde køre Tour de France.

Tour de Haslev havde alle forudsætninger for at blive en succes, men det endte med at blive mere end det.

Michael Mørkøv tilføjede stjernestøv, og allerede inden løbet slog stjernen fast, at selvom næste punkt på løbsplanen måske hedder Vueltaen, så var han ikke mødt op for at køre hyggeløb.

- Jeg kommer helt klart til at køre igennem. Jeg nyder at køre cykelløb, og det bliver godt at køre i Haslev i dag, lød det fra Micheal Mørkøv, der blandt andre konkurrerede mod begge sine brødre.

Inden eliten startede aftenens hoved-event, var det motionisternes løb, og de leverede specielt en højdramatisk afslutning.

