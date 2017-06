Video: To ministre til premieren på lokalt grundlovsmøde

Venstre i Faxes folketingskandidat Latifa Ljørring skulle have været med, men hun blev forhindret - og så var det altså, at Karen Ellemann trådte til med endog meget kort varsel.

På talerstolen - helt ny og hjemmegjort, blev indviet denne grundlovsdag - gik først formand for Venstre i Faxe, Malene Snedgaard, siden Karen Ellemann, innovationsminister Sophie Løhde, afgående borgmesterkandidat Dorte Nybjerg, politisk ordfører for VU, Simon Lindkær og sidst Venstre i Faxes nye og nuværende borgmesterkandidat Ole Vive.

Godt 80 brugte et par timer grundlovsdag på at fejre netop grundloven på plænen foran Jomfruens Egede. Et arrangement, Malene Snedgaard og resten af bestyrelsen for Venstre i Faxe har lovet at gentage.