Video: - Hvem vil købe vores livsværk?

Faxe - 19. maj 2017 kl. 11:11 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lige ved at lykkes for tre et halvt år siden, da et ungt tysk par havde underskrevet slutseddelen og skulle overtage den økologiske gård Bækvang med gårdbutikken på Tornemarksvej 9 imellem Hyllede og Jyderup.

- Men de kunne alligevel ikke få den private investors medfinansiering, som var forudsætningen. Du kan kun låne 60 procent hos kreditforeningen, og bankerne er blevet meget forsigtige, så det er meget vanskeligt for de unge at låne til en gård, konstaterer 67-årige Marianne Albertsen, der flyttede ind på Bækvang i januar 1987 med sin mand Steen Kjærsgaard og deres datter Trine.

Steen Kjærsgaard er 69 år gammel og har længe drømt om at bo under modne appelsintræer i Spanien i vinterhalvåret, men det er de seneste syv år ikke lykkedes at afhænde øko-gården med de 36,6 hektar jord til, som er til salg for knap syv millioner kroner.

- Vi er 99,9 procent sikre på, at vi kun vil sælge til en økolog. Vi håber derfor, at det vil lykkes at sælge Bækvang til den unge øko-landmand, vi har haft kontakt med et stykke tid. Så kan vi begynde at rejse med WWOOF, hvor man arbejder en halv dag for en overnatning, siger Marianne Albertsen.

- Vi har to et halvt års ferie til gode, så når vi har solgt gården, skal vi rejse en masse steder hen, tilføjer Steen Kjærsgaard.