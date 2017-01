Video: Børnene svæver på en halv million

- Kommunens sportshaller har i mange år spillet en meget stor rolle, men nye tendenser viser, at der også er et stort behov for at kunne røre sig både uden for hallerne og uden for fastlagte tider og rammer, sagde viceborgmester Dorte Nybjerg (V), da hun torsdag eftermiddag klippede den røde snor over til Karise Parkourpark, der dels består af et fast udendørs anlæg i beton og stål til 400.000 kroner og et indendørs mobilt anlæg til 100.000 kroner, der stilles op på halgulvet