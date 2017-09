Veteranerne blev fejret i Haslev

- Det er med høj risiko, at tage ud i verdens brændpunkter, og for mange har måttet betale den højeste pris og mange er kommet hjem med båse fysiske og psykiske skader. Derfor er det her en respektens dag, hvor vi viser respekt for det arbejde, I har gjort. Tak for jeres mod, sagde borgmesteren blandt andet, inden han gav ordet til distriktschef og major i hjemmeværnet, Kenneth Goos.

- Denne dag er blevet vedtaget og indstiftet for sent. Efter seks måneder som udsendt på en fredsbevarende mission uden fred, hjemsendte jeg min deling til et liv på gaden. For mange af os fik sår på sjælen, fordi vi i Danmark ikke kan lide at tale om konflikter. Vi har, som medlem af NATO, for længe levet på lappen hos USA og Canada, der betaler regningen, fordi vi ikke har indset, at det arbejde, vi laver rundt omkring i verden koster penge, og det er på tide at tage et ansvar. Tak for jeres dåd, og kræv jeres ret for fremtidige veteraners skyld, lød det fra Kenneth Goos, der dog efterfølgende uddybede, at Danmark er blevet bedre til at tage sig af hjemvendte soldater.