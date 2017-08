Der er igen i 2017 fyldt op i de nye gymnasieklasser på Midtsjællands Gymnasium Haslev. Foto: Kim Mesterton

Venteliste til MSG Haslev

Faxe - 23. august 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleåret er nu i gang, og rektor Midtsjællands Gymnasium Haslev, Lene Eilertsen, glæder sig over, at det lokale gymnasium fortsat er et populært valg blandt de unge, der vil i gymnasiet.

- Vi har på nuværende tidspunkt fortsat venteliste til MSG Haslev. Lige nu står der otte elever på ventelisten, siger Lene Eilersen.

Hun tilføjer, at de fleste på ventelisten formentlig nu har valgt at starte på det gymnasium, som de er blevet henvist til, efter at de ikke fik plads i Haslev.

- Men skulle vi få en ledig plads, vil de selvfølgelig blive ringet op og få tilbudt muligheden for at skifte til os, siger hun.

I skolens HF-klasse er der stadig enkelte ledige pladser, så hvis man overvejer at stile mod den blå hue, er man velkommen til at kontakte kontoret på MSG Haslev.

MSG har også en afdeling med studentereksamen (stx) i Ringsted, og her er det stadig muligt at starte i 1.g i det nuværende skoleår.

- Vi har fortsat ledige pladser på MSG Ringsted. Her får jeg dagligt henvendelser om ledige pladser, og så er jeg da glad for at kunne sige ja til dem, der ringer, siger Lene Eilertsen.

På MSG Haslev er der i alt fire 1.g-klasser og en 1.HF-klasse, mens der på MSG Haslev er fem 1.g-klasser, men til gengæld ikke HF.