Vandskade lukker Kvickly Haslev

Årsagen til lukningen er, at et rør med fjernvarmevand, der ligger på supermarkedets tag, er sprunget læk, og 80 grader varmt fjernvarmevand står nu op i to-fem centimeter på butiksgulvet, fortæller varehuschef René Breck.

- Vi arbejder på højtryk for at gøre butikken klar til kunderne igen, men vi er nødt til at rengøre og desinficere alle de steder, der har ligget vand. Det er primært i havregryns-adelingen, så vi er også i fuld gang med at gøre klar til at sætte nye varer op de steder, hvor vi kan. Det betyder dog, at der kan være huller i vores sortiment lige i dag (søndag), og det beklager vi meget, siger han.