Vandprisen bevares i ro

- Det blev vedtaget og skal finansieres ved, at vi låner op til 10 millioner kroner i Kommunekredit, og vi afventer nu Faxe Kommunes svar ansøgningen af en kommunegaranti, som er nødvendig for at optage lånet. Forslaget om nyt vandværk bygger også på, at det kan holdes indenfor de nuværende vandpriser. Så der kommer ingen prisstigninger pt. for vores andelshavere som følge af byggeriet, siger Karise Vandværks formand Søren Kristensen.