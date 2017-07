Arkivfoto: Mia Than West

Våbenmand fra Karise løsladt

Faxe - 21. juli 2017 kl. 17:33 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 53-årige mand, der onsdag eftermiddag blev anholdt og sigtet for våbenbesiddelse i sit hjem i Karise, kunne torsdag forlade retten uden en varetægtsfængsling.

Dagen før var politiet ellers rykket ud til en anmeldelse om husspektakler, og her havde betjentene valgt at ransage huset, hvor den 53-årge boede sammen med sin kone. Det førte til, at betjentene fandt en skarpladt pistol af mærket Browning 7,65 kaliber på en hylde ved sengegæret samt et luftgevær og en signalpistol i køkkenet.

Den 53-årige forklarede i retten, at pistolen var et arvestykke, og han erkendte, at det var dumt, at han ikke havde fået den afleveret under politiets »frit lejde-kampagne«.

Anklageren gik efter at få den 53-årige varetægtsfængslet, men den gik altså ikke. Ifølge retsplejeloven kan man varetægtsfængsle den sigtede, hvis der er mulighed for, at han vil flygte, hvis der er sandsynlighed for at han vil udøve lignende kriminalitet eller hvis man vurderer, at han vil forsøge at påvirke vidner i sagen, men det mente retten ikke var tilfældet.

- Han er dansk statsborger og alt hans familie bor i Danmark, så der var ikke fare for flugt. Han er ikke tidligere straffet, så gentagelse er heller ikke sandsynligt, og han er så at sige taget på fersk gerning, og alle vidnerne er afhørt, så retten mente heller ikke, at han kan påvirke sagen, fortæller anklager i sagen Stefan Kristensen.

Han forsøgte dog at få den 53-årige varetægtsfængslet i henhold til retshåndhævelses-hensynet, men heller ikke her mente retten, at der var baggrund for en varetægtsfængsling.

Anklagemyndigheden arbejder nu på at kære kendelsen til landsretten, og skulle de vurdere, at der er såkaldte skærpende omstændigheder ved, at pistolen lå skarpladt indenfor rækkevidde af sengen, så kan politiet efterfølgende varetægtsfængsle den 53-årige.

