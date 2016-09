Bilister, der skal til venstre, når ikke forbi fodgængerfeltet i morgentrafikken, før det er blevet grønt for fodgængerne. Foto: Rune Reggelsen Skjold

(U)sikker skolevej i Haslev

Faxe - 09. september 2016 kl. 13:32 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er bløde trafikanter, der kommer mest galt af sted i et trafikuheld, og derfor er det også en god idé at se sig for - også selvom der skulle være grønt lys i et kryds. Men skolebørn er ikke altid lige så sikre i trafikken som de voksne, og af samme grund er det ekstra vigtigt, at de har den sikrest mulige vej til skole.

Jens Gylling, der har to drenge på Vibeengskolen, har dog lagt mærke til en situation, hvor skolebørn hver morgen kan risikere at blive kørt ned, selvom de går over for grønt lys.

Lyset bliver grønt

Biler, der kommer ad Vestre Ringvej fra Rønnede mod Ringsted og skal dreje til venstre ad Troelstrupvej, kører nemlig ufrivilligt over for rødt hver morgen i myldretiden.

I morgentrafikken holder der nemlig typisk tre eller fire biler ude i krydset og venter på, at de ligeudkørende på ringvejen holder op med at køre, så de selv kan komme til venstre. Lyskurven for biler når dog oftest som minimum at blive gul, før de ligeudkørende er kommet forbi, og det betyder, at lyskurven for fodgængere er skiftet til grøn, inden nummer to eller tre i rækken af venstresvingende biler er kørt forbi.

Lyssignalet er indrettet sådan, at når fodgængerne har grønt, så er der rødt for bilister i begge retninger i krydset, men da de venstresvingene bilister først kommer sent over fodgængerfeltet, når lyset altså at skifte til grøn inden alle er kommet forbi.

Claus Just Madsen, der er ingeniør i Faxe Kommunes trafikafdeling, var ikke opmærksom på problematikken, men han vil med det samme undersøge sagen nærmere.

