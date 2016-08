Unibrew-familien bliver mere og mere eksotisk

Man har nemlig startet et nyt samarbejde med Anders Kissmeyer. Mange husker ham nok som tidligere chefbrygger for Carlsberg og stifter af Nørrebro Bryghus, men senere har han udviklet egne øl under sit eget brand, Kissmeyer Beer. Nu skal han, som Royal Unibrews Head of Craft Beer Creation, så stå i spidsen for at skabe nye specialøl for Royal Unibrew.