Der var godt gang i handlen lørdag formiddag. Foto: Charlotte Thaysen

Unge kræmmere fyldte Jernbanegade

Faxe - 07. august 2017 kl. 13:07 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dims for en krone, en bamse for en 20'er. Kun let brugt - helt sikkert krammet og elsket.

Lørdag formiddag var Jernbanegade overtaget af ganske unge kræmmere. Der var nemlig børneloppemarked arrangeret af Haslev Handelsstandsforening.

Samtidig var der torvedag og jazzmusik, så selv hvis man ikke var i underskud af legetøj, var der gode undskyldninger for at spadsere en tur i byen.

Det store børneloppemarked i Jernbanegade er en tradition, og mens nogle børn ligefrem venter på at få lov af deres forældre til at få en stand, så ærgrer andre sig over at være blevet for gamle til at være med.

For at sikre, at der netop er tale om et børneloppemarked, så er der nemlig sat en øvre grænse for stadeholdernes alder.

Et enkelt element er hverken stadeholdere eller handelsstandsforening herre over, og det er vejret. De kraftige vindstød var en udfordring; på Torvet blafrede pavillonerne, og det var til tider svært at holde varerne på plads.

Til gengæld holdt det tørt hele dagen. Og det er ikke så ringe endda.

Der er torvedag igen lørdag 2. september.

