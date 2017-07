Det har høj prioritet, at motorvejen til Kalundborg videreføres fra den seneste udvidelse af vejen, her set ved Vipperød, mens Næstved-motorvejen er røget helt ud af trafikministerens prioriteringsliste. Foto Per Jensen

Undren over ny motorvejsprioritering

Borgmestrene i Holbæk og Kalundborg jubler, efter at transportminister Ole Birk Olesen (LA) har fremlagt et udspil, hvor han udpeger de syv vigtigste kommende motorvejsbyggerier i Danmark, fortæller DR P4 Sjælland.

- Når jeg tager Kommune Kontaktrådets briller på som næstformand i KKR, så mener jeg, det er meget positivt, at Kalundborg-motorvejen er med på prioriteringslisten. Det er vi bestemt glade for, men jeg forstår ikke, at en kommende motorvej til Næstved, som man har bekostet en dyr VVM-undersøgelse på og har besluttet linjeføringen for, nu slet ikke er med på prioriteringslisten. Det er dybt bekymrende, hvordan regeringen nedprioriterer den sjællandske infrastruktur, når vi nu ved, at der kører langt færre biler i Jylland på steder, hvor man altid kan finde flere penge til mere motorvej, siger Knud Erik Hansen.