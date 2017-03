Uenighed i uddannelsesudvalget: tre medlemmer vil afskaffe prikkerunder nu, én gang for alle, mens tre medlemmer vil afskaffe prikkerunden ved forud for det kommende skole år, men tage en ny debat om skolestruktur og den såkaldte matematiske model. Foto: Per Christensen

Uenighed: Skal skolestruktur debatteres igen i 2018 eller ej?

07. marts 2017
Af Kathrine Harvey

Selv om det er et enigt uddannelsesvalg i Faxe Kommune, der nu officielt anbefaler at oprette de nødvendige 7. klasser og dermed afskaffe de såkaldte prikkerunder forud for næste skoleår, så er udvalget alligevel splittet på spørgsmål om, hvorvidt prikkerunderne skal afskaffes permanent.

På mødet mandag stillede repræsentanterne fra både midretals- og flertalsgruppen imidlertid ændringsforslag til sagen.

Borgerlisten med Martin Hillerup og Marianne Ørgaard samt Dansk Folkeparti med Steen Petersen på den ene side ønskede én gang for alle at aflive prikkerunderne.

- Der skal være ro på det her område nu. Vi vil gerne af med den prikkerunde fuldstændig, og vi ser ingen grund til at trække det i langdrag, siger Marianne Ørgaard.

Flertalsgruppens repræsentanter: Venstre med Jonas Kristinsson og Henrik Aakast, og Socialdemokratiet med Camilla Meyer stemte forslaget ned og fremsatte i stedet deres eget om at give hinanden håndslag på at debattere skolestrukturen igen i 2018 - et forslag, som mindretalsgruppens repræsentanter så stemte ned.

- Det er en rigtig svær situation at stå i og et tilbagevendende uløseligt dilemma: Vi kan ikke både imødekomme skolestuktur og matematisk model og de dilemmaer der følger, når rigtig mange elever flyttes. Den socialdemokratiske gruppe ville samle overbygningen på skolerne, men det var der ikke flertal for. Men en løsning skal vi altså finde, så derfor forslaget om at tage snakken om skolestrukturen endnu en gang, siger Camilla Meyer.

Sagen drøftes på økonomiudvalgsmødet torsdag 8. marts og afgøres af byrådet på mødet tirsdag 14. marts.