Udvalgsformand boykotter Business Faxe-direktør

Faxe - 14. januar 2017 kl. 10:43 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag kunne Sjællandske fortælle, at en gruppe medarbejdere hos Business Faxe havde klaget over direktør Jesper Ib Paulsen. Det var anden gang på blot seks måneder, at en gruppe medarbejdere gik til bestyrelsen, fordi de mente, at direktøren skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Nu reagerer formand for erhvervs- og kulturudvalget Dorte Nybjerg (V) efter, der mellem torsdag og fredag øjensynligt har været noget kommunikation mellem Business Faxe og politikerne.

- Der er ingen tvivl om, at der foregår en masse ting bag kulisserne. Man kan stå model til meget og stå sammen i solidaritet, men på et tidspunkt er det nok, og der er jeg nået til nu, siger Dorte Nybjerg

Hun understreger dog, at det er hendes egen beslutning, og at hun hverken taler på Venstres, erhvervs- og kulturudvalgets eller Faxe Kommunes vegne.

Ærgerligt

Det var Dorte Nybjerg, der i sin tid talte varmt for at flytte opgaverne fra Faxe Kommunes erhvervsservice til Business Faxe, og det, mener hun fortsat, var en god beslutning.

- Fra kommunens, medarbejdernes og faktisk også direktørens side synes jeg, der er gjort et godt stykke arbejde, og man har skabt nogle fantastiske resultater, og derfor ærgrer det mig også, at det skal være interne forhold, der spænder ben for mit fortsatte samarbejde med Business Faxe, siger Dorte Nybjerg.

Hun påtager sig dog stadig de opgaver, hun som udvalgsformand har i forbindelse med samarbejdet med Business Faxe, men alle frivillige opgaver dropper viceborgmesteren altså.

Borgmester Knud Erik Hansen (S) har ingen kommentarer til udvalgsformandens drastiske udmelding, og han vil fortsat ikke kommentere på personalesagen, før bestyrelsen i Business Faxe har haft møde og melder noget ud om sagen.

Hans Elverdam, der er formand for bestyrelsen i Business Faxe vil ikke kommentere på sagen, før han har haft mulighed for at drøfte den med de øvrige medlemmer af Business Faxes bestyrelse.