Tina Norking, centerchef for sundhed og pleje i Faxe Kommune, Mogens Stilhoff (SF), formand for social- og sundhedsudvalget, Inger Andersen (S), byrådsmedlem og medlem af social- og sundhedsudvalget samt borgmester Knud Erik Hansen (S) glæder sig alle til at se det nye demensdagcenter ved Grøndalshusene taget i brug i oktober. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Udvalgsformand: Grøndalshusene må ikke blive en »ghetto«

Grøndalshusene skal etableres som en »demenslandsby«, et trygt miljø for de demente borgere, men det skal samtidig være et åbent sted, hvor helt almindelige borgere kan kigge forbi og få en snak, uden at have et fastlagt ærinde her.