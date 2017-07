Steen Petersen har et forslag til, hvordan man får færre timer med en ufaglært vikar på skolerne.Foto: Torkild Svane Kraft

Udskolingen har mest brug for et løft

Faxe - 31. juli 2017 kl. 16:08 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er bred enighed i Faxe Kommunes uddannelsesudvalg om, at der skal investeres i folkeskolen, men som med så meget andet, er der delte meninger om, hvordan man gør den slags bedst.

Steen Petersen vil have fokus på udskolingen, hvor han mener, problemerne er størst. Ifølge Steen Petersen er der både problemer med karakterniveauet på nogle skoler, og så er der for mange vikartimer.

- Den kvalitetsrapport, der udkom for halvandet år siden, viste, at tingene ikke er, som de skal være i udskolingen, og derfor mener jeg, at man bør sætte ind for at gøre de unge mennesker klar til deres videre uddannelse, siger han.

Han foreslår, at man opretter såkaldte kombinationsstillinger til lærere i Faxe Kommune, der går ud på at de så får færre faste timer, men til gengæld bliver en del af et fast vikarkorps, så de elever, der skal undervises af en vikar, får en faguddannet lærer.

- Hvis man sørger for, at lærerne i de stillinger har færre faste timer, så kan man frigøre dem til at varetage undervisningen i de timer, der ellers skulle dækkes af en vikar.

- Jeg bliver desværre ofte misforstået her; men det jeg mener er, at lærerne i sådanne kombinationsstillinger skal sikres samme løn som kolleger i normale stillinger. Og så er det op til skolerne at få det samlede antal timer til at gå op over en længere periode, så lærernes timetal bliver det samme, siger Steen Petersen.

Ifølge kredsformand i Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg, Lene H. Nielsen, kræver et sådant forslag, at man kan få forhandlet det igennem hos lærerne.

Hun peger på, at det også kræver, at man kan finde uddannede lærere, der vel og mærke er interesserede i den opgave.

Steen Petersen foreslår, at man tænker ud af boksen for at lokke lærerne til at tage de stillinger, hvor hverdagen kan variere, ved at gøre stillingerne mere attraktive.

- Man kunne måske belønne lærere i kombinationsstillingerne med et tillæg oven i lønnen eller sørge for, at de i alt skal arbejde færre timer, end de lærere med »normale« ansættelsesforhold, foreslår han.

Ifølge en ny prognose fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vil kommunerne opleve udfordringer med at rekruttere lærere de næste fem år, hvilket skyldes udviklingen i elevtallet og antallet af nyuddannede lærere. I Faxe Kommune besluttede man allerede i 2015 efter et forslag fra udvalgsformanden at sænke undervisningstiden for kommunens lærere med en time om ugen - et forslag, der kostede 3,9 millioner at gennemføre.

