Ph.d-stipendiat Rikke Nielsen, Tina Norking, centerchef i Center for sundhed og pleje i Faxe Kommune, og Charlotte Lia, leder af Rehabiliteringscenter Grøndal i Haslev glæder sig alle over, at faxe kommunes robotforsøg nu også får international opmærksomhed. Foto: Faxe Kommune

Udlandet har fået øje på Faxes unikke robotforsøg

- Vi har længe været optaget af at undersøge, hvordan robotteknologi kan supplere og bidrage positivt inden for velfærdsområdet. Derfor er det også spændende for os, at Københavns Universitet finder forsøget både unikt og undersøgelsesværdigt. Det optager bestemt også os at få belyst, hvordan teknologien kan bruges trygt og tillidsskabende til gavn for borgerne, siger borgmesteren.