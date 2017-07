Ualmindeligt højt humør hos spejderne

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg - der sluttede søndag - har givet store oplevelser for 37.000 spejdere fra 43 forskellige lande. Og en af dem, der har arbejdet i kulissen for at gøre lejren mulig, er den ene af lejrens to formænd, Benny Agergaard, der til daglig er kultur- og borgerservicechef i Faxe Kommune. Før det var han chef for Det Danske Spejderkorps i syv år, altså dem der bærer de blå uniformer. Og tilbage i 2012 var han en del af lejerledelsen på den første fælles Spejdernes Lejr for alle korps.