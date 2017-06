- Det er vigtigt at understrege, at der kun bliver truffet en formandsbeslutning, hvis man er alvorlig bange for at barnet er i overhængende fare og ikke kan ikke blive hjemme i en måned, mens sagen kører, fordi barnet kan lide overlast. Hvis man står i en alvorlig situation, laver man en risikovurdering, og det er på baggrund af alle mulige oplysninger, at man ender med at skride til handling lige nu og her. Der skal selvfølgelig noget til, og det er ikke sket de sidste to år, jeg har været her, for normalt når man frem til en aftale, siger Helle Østergaard Stisen, leder af socialforvaltningen i Faxe Kommune.

Tvangsanbringelse: Forældre har myndigheden - kommunen har ansvaret

28. juni 2017

Faxe Kommunes sagsbehandling kom i sidste uge i fokus i en konkret sag, hvor en 15-årig dreng, på en formandsbeslutning fredag, ved Inger Andersen (S), formand for børn- og ungeudvalget, blev tvangsfjernet fra hjemmet samme dag. Formandsbeslutningen skal forelægges børn- og ungeudvalget torsdag.

Forældrene, som er anonyme af hensyn til barnet, mener blandt andet, at kommunen gennem de seneste to år, hvor der løbende har kørt sager med kommunen om drengen og familien, ikke har lyttet til fagfolks vurderinger af barnet og forældrene, at sagsbehandlingen har været farvet af bestemte episoder i sagsforløbet, og at kommunen har haft forudindtagede opfattelser af familien.

Forældrene mener desuden, at kommunen har overskreddet sine juridiske beføjelser både før og efter anbringelsen, senest i forbindelse med en udlandsrejse.

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan vurdere, at det er i hans interesse, at han skal med plejefamilien ud og rejse, og så lige nu, hvor han har brug for ro. Men jeg kan ikke gøre noget, også selv om jeg ifølge min advokat stadig har forældremyndigheden, siger moren til sn.dk.

Socialforvaltningsleder i Faxe Kommune Helle Østergaard Stisen må ikke kommentere den konkrete sag, men fastholder, at kommunen altid handler i overensstemmelse med lovgivningen og i barnets interesse i denne type sager.

- Det er jo forældrene, vi handler over for, og det vil sige, at vi afgør, hvad der er mest hensigtsmæssigt for barnet. Det har hverken familien eller plejefamilien indflydelse på, heller ikke selv om forældrene stadig har forældremyndigheden. Plejefamilien er ansat af os til at varetage barnets tarv, men vi har ansvaret for, at det bliver varetaget ordentligt, siger hun.

Vil det sige, at familien ingen juridiske handlemuligheder har, hvis plejefamilien for eksempel gerne vil have barnet med ud at rejse og skal bruge barnets pas, som forældrene har, mens sagen stadig kører?

- Plejefamilien skal kontakte os, hvis de har behov for råd og vejledning. Vi kan godt bede om at få udleveret passet, hvis vi vurderer, det er nødvendigt for barnet at få udleveret det. I det øjeblik, barnet er anbragt, så overtager vi som sagt forsørgelsespligten af barnet, og det er os der vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt for barnet, siger Helle Østergaard Stisen.

Hun understreger, at mens sagen kører i udvalget, så fortsætter barnet med at være anbragt, og når udvalget træffer sin endelige beslutning om anbringelse eller ej, så skal denne beslutning efterleves.

