DR?s populære dramaserie Arvingerne vender tilbage på tv-skærmen i 2017. Scener i den nye sæson skal optages i Haslev i løbet af denne måned. Foto: Per Arnesen / DR Foto: Fotograf Per Arnesen

Send til din ven. X Artiklen: Tv-serien »Arvingerne« kommer til Haslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tv-serien »Arvingerne« kommer til Haslev

Faxe - 04. september 2016 kl. 09:58 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev er øjensynligt godt på vej til at etablere sig som filmby. Senest skulle der filmes scener til en ny gyserfilm i og omkring byen, og nu har holdet bag DR's serie Arvingerne også fået øjnene op for Haslev.

Der søges i øjeblikket statister til optagelser på seriens tredje sæson, og nogle af scenerne skal optages i Haslev fra 19. til 22. september, i tidsrummet mellem klokken 8.00-17.00.

Der bliver brug for både børn og unge samt kvinder og mænd i alle aldre. Børnestatister skal være ifølge med en voksen under optagelserne.

- Vi ved fra erfaring, at der altid er flest kvinder, der melder sig som statister, så vi kan kun kraftigt opfordre til, at mændene melder sig også siger Tommy Duus, chefcaster for Dansk Skuespiller katalog (DASK), som varetager castingen af skuespillere for DR. Dansk Skuespiller katalog er et bureau, der formidler job for skuespillere.

Man melder sig som statist på hjemmesiden dask-online.dk, udfylder en profil samt angiver, hvilken dag / hvilke dage man har mulighed for at deltage. Og om man tilmelder sig sammen med en anden, for eksempel en veninde eller et barn (samt navn på vedkommende).

Statisterne får to biograf-billetter pr. dag som tak for hjælpen samt forplejning - og selvfølgelig en stor oplevelse, som indebærer alt det, der kun kan ske på et filmset, som arrangørerne formulerer det.

Tommy Duus oplyser til avisen, at man har brug for i omegnen af 200 statister, og meget gerne lokale folk.

- Der er et særlig godt samspil mellem folk, der i forvejen kender hinanden, så det er klart et plus, hvis vi kan finde folk, som allerede kender hinanden - måske fra livet i byen eller fra nærmeste omegn, siger Tommy Duus.

Avisen har forsøgt at få en kommentar til filmoptagelserne i Haslev fra DR, men her er man ikke meget for at løfte sløret for noget. Vi kan for eksempel ikke få oplyst nærmere, hvor i Haslev, optagelserne vil finde sted.

- Der ligger tilfældigvis en location i Haslev, som vi gerne vil bruge, men mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Kristine Marie Ermler fra DR.

Alle statister skriver i øvrigt under på en kontrakt, der betyder, at de ikke må afsløre noget, hverken fra optagelserne, eller om selve handlingen i den nye sæson af serien.

I december indkaldes pressen til pressemøde om den nye sæson af Arvingerne, og først dér, vil man muligvis kunne få oplyst nærmere om de scener, der foregår i Haslev.