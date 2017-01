Trykket stemning ved årets brandparole

- Jeg er glad for, at så mange er til stede her i dag, men samtidig er jeg ærgerlig over, at jeg ikke rigtig kan se nogle brandfolk fra stationen i Faxe. Det er for alle ansatte meget vigtigt, at man til dagligt føler glæde ved at gå på arbejde. Og ikke mindst for et redningsberedskab, som jo ofte skal håndtere voldsomme hændelser på en professionel måde, er det særligt vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, sagde Knud Erik Hansen.