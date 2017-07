Købmand Jacob Toftlund (tv) og slagtermester Jørgen Madsen i Meny Haslev lægger dagligt et stort arbejde i fødevaresikkerheden. - Det ligger på rygraden, siger sidstnævnte. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Topkarakterer til fødevarerne

Faxe - 26. juli 2017 kl. 15:53 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Avisen har taget et kig på fødevaresikkerheden ved at gennemgå kontrolrapporterne på www.findsmiley.dk og her storsmiler ikke mindre end 265 virksomheder ud af 271.

Mere end halvdelen har tilmed en Elite-smiley, der betyder, at kontroltilsynet kun foretages en gang årligt fremfor to gange. Elitemærkatet gives efter at virksomheden har opnået fire glade smileyer på stribe.

- Vi går meget op i fødevaresikkerhed. Det magtpålæggene, for der skal ikke ret meget til, for at du mister din Elite-smiley. Det kan være to liter mælk, der er for gamle, siger købmand Jacob Toftlund i Meny Haslev, der har en Elite-smilery for hele butikken, mens slagterafdelingens ansigt har smilet helt oppe ved ørerne.

- Vi går meget op i det, for vi bliver straffet bigtime i hele Meny-kæden, hvis vi ikke har orden i tingene. Det er hele Meny-kædens eksistensgrundlag, at alle vores forretninger overholder reglerne, siger Jacob Toftlund.

Kun en enkelt af de 271 virksomheder har en vred smiley hængende i forretningen.

