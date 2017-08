En borgmesterkandidat, en kommuneforeningsformand og en gruppeformand, der fulgtes ad over målstreget til Rivieraløbet i lørdags. (Ole Vive, Venstre, Malene Snedgaard, Venstre og Eli Jacobi, DF) Om de også vil følges ad i et valgteknisk samarbejde, er endnu uvist. Foto: Michael J. Ibsing

To valgforbund er for længst på plads

Faxe - 02. august 2017
Af Cecilie Hänsch

»Hvorfor skriver Du ikke mere om det store kommende blå samarbejde i Faxe Byråd ? MVH Steen Petersen, DF«

Sådan skrev Steen Petersen 11. marts på undertegnedes facebook-væg.

Svaret var og er, at det er væsentligt lettere at skrive om emner, som hovedpersonerne selv udtaler sig om. Til citat.

Et par uger senere - stadig i marts - inviterede Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Alternativet til pressemøde for at bekendtgøre deres valgforbund. Et forbund, der ikke alene er teknisk, men også indeholder en kontrakt med punkter om fælles politisk fodslag.

- Vi har hver især nogle punkter, hvor vi skiller os ud fra hinanden. Men vi har et fælles værdigrundlag, som vi går til valg på og som vi vil arbejde efter, forklarede Mogens Stilhoff (SF) dengang.

De fire partier er samtidig enige om at pege på Knud Erik Hansen som borgmester - men aftalen er ikke mere fast end at hvis der på valgnatten ikke kan indgås konstituerings-aftale mellem de fire partier, så er de stillet frit i det videre forløb.

Cirka samtidig indgik Radikale og Konservative et valgteknisk samarbejde magen til det, der ved valget for fire år siden sikrede Konservative to mandater. Det var ikke noget, der blev sagt eller skrevet ret mange steder; men indgået blev det altså.

- Ved sidste valg manglede vi færre end 50 stemmer for at komme ind i byrådet. I stedet fik konservative to mandater, forklarer Ulf Lindow, der er formand for Radikale i Faxe.

- Sådan løst optalt, så kræver et mandat til Faxe Byråd i omegnen af 700 stemmer. Med valgforbundet koster det sidste mandat væsentligt færre stemmer; i tilfældet Radikale og Konservative ved valget i november 2013 var det lige godt 500 stemmer, forklarer Ulf Lindow.

Og netop her - hvor det yderste mandat bliver billigere - ligger forklaringen på, at to små partier som Konservative og Radikale har valgt at indgå i et valgteknisk samarbejde.

- Det er typisk de store partier, der vinder ved at indgå i valgtekniske samarbejder. Men hverken Radikale eller Konservative er store, så vi har i min optik lige gode chancer for at »vinde« det andet mandat i valgforbundet, siger Ulf Lindow.

Og så tilbage til »det store kommende blå samarbejde i Faxe Byråd«, som Steen Petersen spurgte til i marts.

Direkte adspurgt er der ingen kommentarer om indgåelse af valgforbund hos hverken det ene, andet eller tredje borgerlige parti; hverken hos de partier, der i dag er repræsenteret i Faxe Byråd eller dem, der håber på at komme ind.

Altså bortset lige fra Konservative, som jo for længst har indgået samarbejde med Radikale.

- Det har jeg ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt, svarer Malene Snedgaard, der er formand for Venstres kommuneforening i Faxe.

Efter weekendens Rivieraløb, hvor DFs gruppeformand Eli Jacobi Nielsen løb over målstregen sammen med Venstres borgmesterkandidat Ole Vive og netop Malene Snedgaard synes der dog ingen tvivl om at i hvert fald DF og Venstre har tænkt sig at arbejde sammen. Om end ikke officielt - endnu.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 1. august og i Sjællandske Næstved onsdag 2. august.

