To fængslet efter grundlovsforhør om overfald i Haslev

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - 2017-08-03 14:50 CEST

Fire mænd i alderen 22-28 år blev i dag fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved Retten i Næstved. To af mændene blev varetægtsfængslet frem til 23. august, mens to andre fik opretholdt deres anholdelse tre gange 24 timer.

Retten fandt dermed, at der var begrundet mistanke om, at de to varetægtsfængslede stod bag både grov vold og trusler, som det fremgik af sigtelserne.

Anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har valgt at kære afgørelsen for de to, der fik forlænget deres anholdelse med tre gange 24 timer.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har indtil videre ikke yderligere kommentarer.