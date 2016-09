To mænd blev søndag anholdt for et indbrud i Haslev. Foto: Kim Rasmussen

To anholdt efter indbrud

Her blev der stjålet to tv'er, en pc og tyvene stjal også en bil, der holdt på stedet.

Politiets efterforskning førte i løbet af søndagen frem til, at to mænd blev sigtet for indbruddet og for at have stjålet bilen.