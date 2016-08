Tina Lund underviste i fuldt firspring

Men da Tina Lund, der er gift med den tidligere landsholdsspiller i fodbold, Allan Nielsen, har termin med parrets andet barn her i oktober, og barnet skal fødes i Danmark, så er Tina Lund i Danmark i øjeblikket, og hun blev hurtigt booket til at komme et smut forbi Dalby for at undervise. Der blev hurtigt sat gang i tilmelding, og mange var også mødt frem i sensommerheden for enten at spring på hesten eller se på.