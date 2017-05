Temadag om konfliktløsning

Alle har prøvet det. Men det er svært at snakke om. Derfor inviteres alle frivillige, borgere, foreninger alle interesserede til en hel særlig temadag om at fremme trivsel i foreningsfællesskabet. Så har du lyst til at vide noget om hvordan det går til, at uoverensstemmelser eller uenighed hurtigt bliver til konflikt og pludselig trappes op? Hvordan det påvirker os og vores fællesskab i foreningen, når det sker? Hvordan vi bedst forebygger svære konflikter? Og hvad der er klogt at gøre for at gribe situationen i tide, når vi bliver klar over at der er noget på spil?