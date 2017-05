Tanja Schjellerup trækker sig som byrådskandidat

Mandag aften meddelte Tanja Schjellerup, at hun trækker sig som byrådskandidat for Alternativet i Faxe Kommune.

- Jeg har brug for at kunne være filosof, og det har jeg haft svært ved samtidig med, at jeg arbejder partipolitisk. Der er meget tværpolitik i filosofi, og jeg har brug for at kunne sprede mig ud, tværpolitisk, siger Tanja Schjellerup til sn.dk