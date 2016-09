Billede fra åbningen af Madpakkehuset. Vandrerhjemmet og SSP opfordrer forældre til at tale med deres børn om at sige fra overfor de få, der ødelægger møbler og sætter ild til ting. Foto: Thomas Olsen

Tal med dine børn om Madpakkehuset

Faxe - 16. september 2016 kl. 18:03 Af Morten Overgaard

Når skoledagen er overstået, og man gerne vil mødes med vennerne, ender skoleelever som oftest med at hænge ud på et offentligt sted. Sådan har det altid været, og i Faxe er stedet, hvor de unge mødes, Madpakkehuset ved vandrerhjemmet.

Her kan de unge snakke og hygge, men for nogle få unge bliver det nogle gange for meget af det gode.

Senest er der nogle, der har sat ild til en toiletrulle på det offentlige toilet ved vandrerhjemmet, og det kan ifølge Aviaja Lorenzen, der er ansat på Faxe Vandrerhjem, gå rigtig galt.

- De unge havde heldigvis slukket ilden og smidt rullen i skraldespanden, men hvis den ikke havde været helt slukket, kunne det jo have været rigtig farligt, siger hun.

Giver liv til Faxe

Aviaja Lorenzen er rigtig glad for, at de unge bruger Madpakkehuset, for det giver liv i området, men hun håber på, at hærværket snart ophører. Ellers får det nemlig nogle ærgerlige konsekvenser.

- Efter episoden med ilden lukkede vi toilettet, og der kom nogle piger og spurgte, hvorfor de ikke kunne bruge det. Jeg synes, det er rigtig synd for den store gruppe unge, der godt kan opføre sig ordentligt, men vi har ikke rigtig noget andet valg, siger hun.

Lav et fællesskab

Christina Hansen, der er SSP-konsulent i Faxe Kommune, understreger også, at de unge er hjerteligt velkomne til at bruge stedet.

Hun opfordrer dog forældrene til at tage en snak med deres børn om, hvordan de opfører sig, når de er der.

- Vi ved, at langt de fleste af de unge, der bruger Madpakkehuset, bare hygger sig, men vi må lave et fællesskab, hvor vi kan sige fra overfor hærværk. Derfor er det vigtigt at snakke med sine børn. Og hvis man alligevel er ude at gå med hunden, kan man også lægge vejen forbi og sige hej. Natteravnene kan kun være der i weekenderne, men madpakkehuset er for alle, så forældre kunne sagtens sætte sig og drikke en kop kaffe, hvis de har lyst, fortæller Christina Hansen.