Tårnet flyttes til Seminariet

Siden 1993 har Karen Bennicke og Peder Rasmussens »gadetårn« været et vartegn for Jernbanegade.

Med sine blå kakler og røde mursten har tårnet givet karakter til de lange, lige gade - og undervejs sørget for at de hurtigste bilister har været nødt til at sænke farten for at komme omkring uden buler.