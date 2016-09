De tre tiltalte skulle efter sigende have svindlet for mere end 360.000 kroner. Foto: Esben Thoby

Svindlede for 360.777 kroner

På torsdag i næste uge starter sagen mod tre personer, der er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. De tre tiltalte, en kvinde på 27 og to mænd på henholdsvis 32 og 33 år, skulle efter sigende have haft et firma i Faxe, som solgte billig fyringsolie tilbage i 2013.

Trioen reklamerede ifølge anklageskriftet med både husstandsomdelte flyers og i Ugebladet for Møn for den billige fyringsolie »med betalingsfrist forud for levering«, men i stedet for et varmt hus fik kunderne en kold skulder.