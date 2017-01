Se billedserie Lige ved og næsten - Rikke Weng Jensen var bare ét point fra den samlede sejr ved DM i Skills 2017.Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Supertæt på sejren i Skills Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Supertæt på sejren i Skills

Faxe - 31. januar 2017 kl. 15:51 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Rikke Weng Jensen fra Haslev, der er blomsterdekoratørlærling hos Blomster Stalden i Salløv ved Gadstrup, opnåede i første omgang samme pointtal, nemlig 695, som vinderen Julie Horne Larsen fra Øster Vrå.

- Derfor gennemgik dommerne vores fem opgave en gang til, og trak derefter ét point fra mig, så Julie vandt. Det var meget tæt, og jeg er den eneste deltager, der vandt to af opgaverne, siger Rikke Weng Jensen, der ligesom de øvrige deltagere over tre konkurrencedag skulle lave et brudearbejde, bordpynt, en oasiskrans, et plantearrangement og en buket i stativ. Der var mellem to og fire timer til hver opgave.

- Der var omkring 20 point fra os ned til nummer tre i konkurrencen, så jeg er meget glad for resultatet, og jeg har lært rigtig meget af at lave ting, som jeg ikke gør til daglig. Det har givet mig inspiration, og jeg ville gerne deltage i Skills igen, men det kan man ikke som blomsterdekoratør, fortæller Rikke Weng Jensen, der har fået et diplom fra Interflora, som anerkendelse af andenpladsen.

ZBC-eleverne Sarah Sieben og Patrick Jørgensen - ligeledes fra Haslev - var bare 2,5 point fra sejren i faget detailhandel, med yderligere 30 point ned til tredjepladsen.

Deres dekoration blev lavet i samarbejde med den københavnske chokoladebutik, Chokolade Paradis, en personlig chokolade, printet på 3D printer.

- To glas syltetøj vi skulle have vendt om i den ene konkurrence, så havde den været der. Vi var så tæt på. Det føles både fantastisk, fedt og skidt at vinde sølv. Begge dele, men mest fedt, Vi er stolte og glade og det har været al sliddet værd at deltage. Der er noget vi kan bruge fremadrettet, lyder det fra Sarah Sieben og Patrick Jørgensen, der er i gang med en uddannelse som henholdsvis eventkoordinator og EUX Business.