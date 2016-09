Se billedserie Det er rigtig glædeligt, at man har taget så pænt imod det nye tiltag, men vi kan selvfølgelig altid blive bedre, siger borgmesteren. Foto: Rune Reggelsen Skjold

Strålende start for Faxebussen

Faxe - 10. september 2016 kl. 10:03 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxebussen har haft knap 8000 passagerer med på sin jomfrurejse rundt i kommunen i sommer. Helt nøjagtigt har 7838 mennesker, heraf 6248 lokale borgere og 1590 er turister, har taget den grønne Faxebussen rundt i kommunen denne sommer.

Det er første år, bussen har kørt, og borgmesteren glæder sig over den store tilslutning.

- Vi turde ikke komme med et bud på, hvor mange, der ville tage med bussen, men jeg tror godt, jeg kan sige, at vi ikke havde turde regne med, at det ville være så mange, som det er tilfældet, siger Knud Erik Hansen (S).

Bussen har kørte mellem Haslev Station og Feddet fire gange dagligt i skolernes sommerferie. Nogle mener, at der måske på sigt skulle betales for at komme med bussen, men nogle gange behøver service ikke koste noget, mener borgmesteren.

- Det har selvfølgelig været gratis, og nogle vil sige, at nogle af passagererne har taget Faxebussen i stedet for de officielle busser, hvor man betaler billet, men jeg tror, at rigtig mange af kommunens borgere har taget ud for at set deres kommune, og bussen har derfor også været er en service til dem, siger han.

